Julianne Moore noemt scenario nieuwe film een van haar beste ooit

Julianne Moore is bijzonder enthousiast over het scenario van haar nieuwe film The Debut. De 65-jarige actrice noemde het zondagavond tijdens de afsluiting van het London Film Festival "een van de beste scenario's die ik ooit in mijn leven heb gelezen", meldt Variety.

De muzikale komedie is geschreven en geregisseerd door Jesse Eisenberg. Moore speelt een verlegen huisvrouw die auditie doet voor een plaatselijke musicalproductie en vervolgens steeds meer opgaat in haar rol.

Eisenberg vertelde tijdens de Britse première dat hij het personage speciaal met Moore in gedachten had geschreven. De twee prezen elkaar uitgebreid op het podium. Acteur Paul Giamatti, die eveneens in de film speelt, kon volgens Eisenberg niet aanwezig zijn omdat hij corona heeft.

The Debut ging vorige maand al in première op het filmfestival van Telluride en verschijnt in december in de bioscopen.