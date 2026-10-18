Real Madrid via fraaie treffers Güler en Mbappé langs Sevilla

MADRID (ANP) - Real Madrid heeft de laatste competitiewedstrijd voor de topper van volgende week tegen FC Barcelona gewonnen. Trainer José Mourinho zag zijn elftal in stadion Bernabéu Sevilla met 4-1 verslaan.

Real leidde bij rust met 2-0. Arda Güler opende in de 30e minuut de score door de bal, op aangeven van Yan Diomande, vanaf de rand van het zestienmetergebied in één keer hoog en hard over de keeper in het doel te schieten: 1-0.

De tweede treffer was ook bijzonder fraai. Na een hakballetje van middenvelder Jude Bellingham draaide Kylian Mbappé op snelheid weg, hield de bal daarbij onder controle, omspeelde doelman Odysseas Vlachodimos en scoorde (2-0).

Panenka

Mbappé benutte na ruim een uur spelen een penalty met een stiftballetje, een zogenoemde Panenka-strafschop: 3-0. Na balverlies van Mbappé scoorde Manuel Bueno in de 81e minuut tegen: 3-1. Kort daarna bepaalde Diomande met een hard schot de eindstand (4-1).

Denzel Dumfries bleef bij Real Madrid op de reservebank zitten.

Koploper FC Barcelona is na negen speelronden nog zonder puntenverlies en ontvangt Real Madrid, dat 6 punten minder heeft, volgende week zondag.