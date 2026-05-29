Justen de Wildt heeft niets met kunstmatige intelligentie

Justen de Wildt is geen fan van het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het maken van muziek. "Ik heb er niets mee en dat gaat ook nooit iets worden, denk ik", zei de zanger vrijdag in RTL Boulevard.

De 22-jarige De Wildt reageerde op het succes van een remix die DJ Larita maakte van zijn hit Cheerio. Die versie, die met behulp van AI werd gemaakt, ging vorige week viraal en verschillende bekende Nederlanders deelden het nummer op sociale media.

Volgens De Wildt probeert nu "iedereen" een remix van zijn nummer te maken, maar komt de officiële er binnenkort aan. "En die is gemaakt door Outsiders."

Cheerio bereikte eerder vrijdag de eerste plaats in de Nederlandse hitlijsten. Het lied is voor De Wildt zijn eerste nummer 1-hit.