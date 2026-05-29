Universal Music verwerpt overnamebod van miljardair Ackman

Muziekconcern Universal Music Group (UMG) verwerpt het ongevraagde overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman. UMG, met bekende artiesten als Taylor Swift en Harry Styles, zegt dat het bod van Ackman van 56 miljard euro veel te laag is en geen "superieure waardecreatie" levert. Het bedrijf stelt ook dat er sterke consensus is in het bestuur bij het besluit om het bod te verwerpen.

UMG kreeg vorige maand een ongevraagd overnamebod van Ackmans investeringsmaatschappij Pershing Square Capital Management. Pershing Square bezit momenteel 4,5 procent van de aandelen van UMG.

De grootste aandeelhouder van UMG, het Franse Bolloré, zei deze week ook al dat het bod te laag is. Bolloré is het bedrijf van de Franse miljardair Vincent Bolloré en zijn familie en bezit ruim 18 procent van UMG. Topman Cyrille Bolloré zei tijdens een beleggersdag dat hij ook problemen heeft met de opzet van het overnamebod. Ackman zou te veel controle krijgen, zonder dat hij het meeste geld in de deal steekt.