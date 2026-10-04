Aaron Sorkin ging er tijdens het schrijven van het script van The Social Reckoning, het vervolg op The Social Network, automatisch van uit dat Jesse Eisenberg weer de rol van Meta-topman Mark Zuckerberg zou spelen. Dat hij dat zou weigeren, was niet bij hem opgekomen, vertelt de regisseur in gesprek met Entertainment Weekly.

"Ik wist wat de studio hem bood om het te doen, maar geld drijft Jesse niet. Het is om gek van te worden", aldus Sorkin. "Geld is voor hem eerder een reden om het niet te doen. Het is bewonderenswaardig. Hij maakt zich grote zorgen over het opvoeden van zijn kinderen met te veel geld."

Sorkin stelt dat hij "nog maar een paar pagina's van het einde" van het script voor The Social Reckoning verwijderd was toen hij Eisenberg tegen het lijf liep en hem beloofde "over een paar weken" iets te sturen. "Hij glimlachte en knikte, en ik heb het naar hem gestuurd. Het is nooit bij me opgekomen dat hij het niet zou willen doen."

De filmmaker heeft nog geprobeerd Eisenberg over te halen, maar volgens hem wil de acteur "gewoon niet meer met Mark Zuckerberg worden geassocieerd". "Hij vindt het niet fijn dat hij een beetje op die man lijkt. Die rol is waarschijnlijk waar hij het meest om bekend is."

In het tweede deel neemt Jeremy Strong de rol van Zuckerberg over. Ook Mikey Madison en Jeremy Allen White spelen mee.