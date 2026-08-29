Koning Haakon klaar voor taak als staatshoofd

Haakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zaterdag voor het eerst het land toegesproken. In een bijna tien minuten durende speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader, haalde hij herinneringen op en liet hij weten klaar te zijn voor de taak die hem te wachten staat als staatshoofd. Hij was duidelijk geroerd door het overlijden van Harald.

"Bedankt dat je zo'n lieve vader voor mij en Märtha was", sprak Haakon. "Daarnaast was je een gezellige en grappige opa. Een liefdevolle en zorgzame echtgenoot. Een gulle schoonvader. Een broer en oom bij wie iedereen heel graag was. Je was het gezinshoofd, dat ons samen met mijn moeder omarmde en bijeenbracht met een natuurlijk gezag waarvan je jezelf misschien niet eens helemaal bewust was."

Koning Harald was iemand die altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten, vervolgde Haakon. "Je steunde ons en zorgde voor ons allemaal. Het maakt me trots om terug te denken aan alles waar je doorheen bent gegaan, en waar je voor bent opgekomen." Haakon gaat zijn vader dan ook missen. "Ik ga zijn lach missen. Zijn hartelijke manier om met mensen en situaties om te gaan. Mijn vader wist mensen om zich heen altijd op hun gemak te stellen."

Trouwdag

De koning had ook speciale aandacht voor zijn moeder. Koningin Sonja was voor Harald een enorme steun, zei hij. "Zij zorgde ervoor dat ze samen een sterk koningspaar vormden, die elkaar goed aanvulden. (...) Vandaag is het 58 jaar geleden dat ze trouwden. Gefeliciteerd met jullie trouwdag, lieve mama", zei Haakon, terwijl hij zichtbaar aangedaan was.

"Nu mijn vader is overleden, wacht mij een grote taak", sprak de koning even later. "Hij herinnerde ons er in de familie herhaaldelijk aan dat iedereen de dingen op zijn eigen manier moet doen. Zijn eigen vorm moet vinden. Jezelf moet zijn. Hij volgde zijn vader koning Olav op, die op zijn beurt weer zijn vader koning Haakon opvolgde. Nu is het mijn beurt."

Familie

Haakon is dankbaar dat hij bij de volgende stap in zijn leven zijn familie om zich heen heeft. Hij wil er samen met koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra zijn voor de mensen. "Niemand weet vandaag wat ons als bewoners van dit land te wachten staat. Maar wat we wel weten, is dat we elkaar door zowel goede als moeilijke dagen heen zullen slepen."

De toespraak komt een dag na het overlijden van koning Harald. Het is traditie dat een nieuwe vorst zich kort na het overlijden van zijn voorganger tot het volk richt. De speech van Haakon werd op het plein voor het paleis door honderden mensen via hun telefoon gevolgd. Na afloop klonk er een luid applaus in de menigte.