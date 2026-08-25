Kapelle: museum Annie M.G. Schmidt kan van grote waarde zijn

De gemeente Kapelle denkt dat de opening van het Annie M.G. Schmidt-museum "van grote waarde" voor het dorp kan zijn. Dat laat wethouder Marco Kleppe van de Zeeuwse gemeente weten aan het ANP.

Het huis aan het Kerkplein waar de beroemde schrijfster in 1911 werd geboren, wordt binnenkort aangekocht door de stichting Bij Annie Thuis. Die wil er behalve een museum over de beroemde schrijfster ook een lunchroom openen waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding werkervaring kunnen opdoen.

"Het is mooi als deze bijzondere locatie een nieuwe invulling krijgt die past bij de geschiedenis van het huis én iets toevoegt aan onze gemeente", zegt Kleppe, die wegens vakantie cultuurwethouder Bas Feijtel vervangt. "Als deze plek straks ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen biedt, is dat extra waardevol. Zo ontstaat een plek waar erfgoed, ontmoeting en maatschappelijke betekenis samenkomen."

In het huis zat de afgelopen decennia een meubelzaak en recent kwam het te koop. De stichting Bij Annie Thuis maakte maandag bekend dat er dankzij een investeerder genoeg geld is om het aan te kopen. De stichting gaat nadenken over de exacte invulling van het museum, in goede afstemming met de erven van Annie M.G. Schmidt.