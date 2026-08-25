Nog geen besluit over toelaten Feyenoord-fans bij uitduel NEC

NIJMEGEN (ANP) - Het is nog niet bekend of supporters van Feyenoord over twee weken welkom zijn bij het uitduel tegen NEC. De gemeente Nijmegen praat daarover met NEC en voetbalbond KNVB. "Er is nog niks besloten", laat de gemeente dinsdag weten.

Supporters van Feyenoord staken zondag veel vuurwerk af tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur in Leeuwarden. Ook gooiden ze fakkels naar een familietribune en op het veld. Zeker zeven toeschouwers liepen daardoor brandwonden en schade aan ogen en oren op.

Cambuur speelt komende zondag thuis tegen FC Twente. Bij die wedstrijd zijn geen supporters van de bezoekers welkom. Cambuur, de burgemeester van Leeuwarden, het Openbaar Ministerie en de politie hebben meer tijd nodig om het incident van zondag te evalueren en te bekijken welke extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Feyenoord zelf speelt komende zondag thuis tegen ADO Den Haag.