MIAMI (ANP) - Lionel Messi is als eerste voetballer ooit voor het tweede jaar op rij topscorer geworden in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De Argentijn ontving daarvoor de Amerikaanse versie van de Gouden Schoen. De 39-jarige vedette kwam in 34 wedstrijden tot 26 doelpunten voor Inter Miami. Hij bleef Petar Musa van FC Dallas voor, die 22 keer scoorde.

Messi scoorde niet meer in de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen tegen Charlotte FC, die in 3-3 eindigde. Hij gaf wel twee assists. Inter Miami eindigde het seizoen als tweede in de Eastern Conference achter Nashville SC, dat met 77 punten een MLS-record vestigde. Het seizoen in de Amerikaanse profcompetitie gaat nu verder met play-offs om de titel.

Messi speelde in oktober zijn laatste interland voor Argentinië.