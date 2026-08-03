Actrice Kathryn Newton heeft "goede hoop" voor een derde seizoen van de HBO-serie Big Little Lies. "Ik verwacht goede dingen. Ik denk dat het goed komt met seizoen 3 van Big Little Lies", vertelt de actrice in een interview met People.

"Ik heb echt, echt, echt, echt goede hoop", aldus Newton. "Ik zou dat geweldig vinden voor ons allemaal," voegde ze eraan toe. Newton vertolkte in de serie de rol van Abigail Carlson, de tienerdochter van Madeline Mackenzie, gespeeld door Reese Witherspoon.

Big Little Lies, gebaseerd op het gelijknamige boek van Liane Moriarty, gaat over vijf vrouwen die betrokken raken bij een moordonderzoek. De serie ging in 2017 van start met een seizoen van zeven afleveringen. Het succesvolle tweede seizoen, waarin ook Meryl Streep te zien was, verscheen in 2019. Ook onder andere Shailene Woodley, Laura Dern, Nicole Kidman en Zoë Kravitz hadden een rol in de serie.