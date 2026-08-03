Phil Collins werd naar eigen zeggen "omvergeblazen" door Taylor Swift de eerste keer dat hij de zangeres zag optreden. Dat vertelt de Britse zanger in een interview met het radioprogramma Tracks of My Years op BBC Radio 2.

"Een ontzettend charmante jonge dame kroop destijds met een gitaar het podium op en zong White Horse. Dat blies me werkelijk omver", vertelde Collins. "Niet alleen was het een geweldig nummer dat me echt raakte, ze zong het ook prachtig. Het was zo puur en eenvoudig, zij en haar gitaar." Collins heeft sindsdien "een zwak" voor het nummer.

"Ik vind het fantastisch dat ze nu de grootste artiest ter wereld is, want ze heeft het er echt naar gemaakt", aldus Collins. "Het is natuurlijk makkelijk om te schoppen tegen iemand die zoveel succes heeft, maar ik vind dat ze dit echt heeft verdiend."