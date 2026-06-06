Katja Schuurman vol lof over All In-regisseur Luk Wyns

Katja Schuurman heeft met veel plezier gewerkt met de Vlaamse regisseur Luk Wyns voor de nieuwe SkyShowtime-serie All In. "Het is niet normaal hoor. Ik snap niet waar die man de energie vandaan haalt", vertelt de 50-jarige actrice in gesprek met het ANP.

Schuurman was direct enthousiast toen ze hoorde dat ze in de serie met Diederik Ebbinge zou spelen. Ook de betrokkenheid van Wyns, die eerder de succesvolle serie Knokke Off maakte, zag Schuurman als een groot pluspunt. "Ik vond dat een superleuke serie. En toen hoorde ik dat All In werd opgenomen in een hotel op een hele mooie plek aan het strand en in de zon, toen was ik eigenlijk al om."

Volgens de actrice vervult Wyns tijdens de opnames meerdere rollen tegelijk. "Hij regisseert, speelt zelf mee en heeft nog allerlei andere taken op de set. Ik snap echt niet waar hij die energie vandaan haalt", aldus Schuurman. "Humor is niet makkelijker om te spelen dan drama. Het draait allemaal om timing. Als het net niet goed loopt, is de hele grap weg. Luk kan daar heel goed naar kijken. Dus ik vond het heel erg leuk om met hem te werken."

Vakantie

All In, dat vanaf 6 juni te zien is op de streamingdienst, speelt zich af in een Spaans all-inclusive resort en draait om herkenbare situaties en cultuurverschillen tussen Nederlandse en Vlaamse vakantiegangers. Zelf zou Schuurman niet snel voor zo'n vakantie kiezen. "Ik hou ervan om ergens heen te vliegen en dan met een jeep rond te trekken. Een beetje avontuur, dat vind ik het leukst."

Naast Schuurman spelen ook Manuel Broekman, Loes Luca en Diederik Ebbinge een rol in de serie. Volgens de actrice zorgden de opnames, die meer dan vijf weken duurden, voor een hechte band. "Buiten het draaien zit je samen op een terrasje of ga je zwemmen. Het is hard werken, maar het was echt top."