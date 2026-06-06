Regisseur Steven Spielberg kwam vrijdagavond spontaan langs op een quizavond over zijn leven en oeuvre in een pub in Londen. Op sociale media worden veel filmpjes gedeeld van de 79-jarige cineast die plotseling de kroeg binnenloopt en de quiz overneemt. "Wat is de naam van de eerste sciencefictionfilm die ik ooit maakte?" vraagt hij de juichende aanwezigen in de pub.

Ook stelde de regisseur nog vragen over E.T. en Jaws, twee van zijn bekendste films. Daarna nam Spielberg uitgebreid de tijd voor foto's en dronk hij een Guinness met de fans.

De Amerikaanse filmmaker is momenteel in Londen voor de première van zijn nieuwe sf-film Disclosure Day. Officiële recensies zijn nog niet verschenen, maar critici die de film al zagen, noemen het op sociale media de beste film die Spielberg in decennia maakte.