Paul de Leeuw heeft door de jaren heen al vele programma's gemaakt, maar zijn oeuvre ontbreekt nog in het online archief De Schatkamer van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. "Ik wil er goed over nadenken wat wel en wat niet in die Schatkamer komt, en onder welke voorwaarden", zegt De Leeuw zaterdag in een interview met De Telegraaf.

In het gesprek komt onder meer een oud filmpje van De Leeuws alter ego Bob de Rooij ter sprake, waarin hij grappen maakt over een Surinaams gezin. "We hebben dat begin jaren negentig gemaakt. Er was toen geen enkele opschudding: toen kon dat blijkbaar nog. Of de mensen die zich eraan stoorden, spraken zich er in elk geval niet over uit", zegt De Leeuw daarover. "De tijdgeest is veranderd, mensen kijken er nu anders tegenaan dan toen. En dat is terecht."

Naar eigen zeggen is de presentator en komiek veranderd en kijkt hij nu anders naar dergelijke onderwerpen. "Ik zou dat filmpje van Bob de Rooij op deze manier nu niet meer maken." De Leeuw vertelt verder dat zijn oeuvre nog niet in De Schatkamer zit omdat hij wil dat bij dergelijke fragmenten een "toelichting" komt. "Ik heb geen zin om mij doorlopend te moeten blijven verantwoorden voor sketches van 30, 35 jaar geleden. Daarom moet bij dat materiaal de context van die tijd worden gegeven."

Het audiovisuele archief van Beeld en Geluid werd eind mei gelanceerd. Maar niet lang na de lancering ontstond ophef omdat enkele programma's en afleveringen offline waren gehaald. Dat ging onder meer om het satirische programma Dit Was Het Nieuws. Dat had te maken met rechtenkwesties, maar er werden ook zorgen geuit over gedateerde grappen uit het verleden die reputatieschade zouden kunnen opleveren.