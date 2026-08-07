Opnieuw heeft een lid van de populaire meidengroep KATSEYE een stap teruggedaan. Na Manon doet ook Sophia het voorlopig rustig aan. In een bericht op Instagram staat dat de zangeres haar mentale gezondheid en welzijn voorrang geeft.

"Sophia krijgt alle mogelijke steun en op basis van grondig overleg met medische professionals is haar geadviseerd om goed de tijd te nemen voor een langere rustperiode en doorlopende zorg, zodat ze volledig kan herstellen", aldus de groep. "Hoewel Sophia zelf erg graag samen met de andere meiden wil optreden, blijven de gezondheid, veiligheid en het welzijn op de lange termijn van onze artiesten altijd onze allerhoogste prioriteit."

De zeskoppige meidenband moet het sinds februari al doen zonder Manon. Ook zij laste een pauze in vanwege haar gezondheid. Het is onduidelijk wanneer ze terugkeert.

In juni gaf Sophia in een interview aan dat Manon alle tijd krijgt om op zichzelf te focussen en de groep niet wilde speculeren over haar afwezigheid. Ze vroegen hun fans hetzelfde te doen.