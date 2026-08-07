Koning Charles heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de plaats Dingwall in de Schotse Hooglanden. De Britse vorst woonde daar in de stromende regen festiviteiten bij ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de stad.

Op beelden die het Britse hof op Instagram heeft gedeeld, is te zien hoe Charles, gekleed in een Schotse kilt, bij het stadhuis wordt verwelkomd door tientallen inwoners. Volgens Britse media voerde Charles onder een paraplu gesprekken met vrijwilligers, buurtorganisaties, jongeren en vertegenwoordigers van de hulpdiensten.

Later op de dag reikte Charles de King's Award for Voluntary Service uit aan vertegenwoordigers van de Evanton Wood Community Company en Highland and Island Blood Bikes, ter erkenning van hun inzet voor de gemeenschap. Ook woonde hij optredens bij van lokale muziekgroepen en Highland Dancers.