KATSEYE wil niet speculeren over terugkeer afwezige Manon

De vijf overgebleven zangeressen van de populaire meidengroep KATSEYE geven het afwezige lid Manon Bannerman alle tijd om rustig te focussen op haar gezondheid. Ze willen niet speculeren over of ze eventueel wel of niet terugkeert, staat in een interview met het blad Allure.

Bannerman kondigde in februari aan tijdelijk te stoppen met de groep om zich te richten op haar gezondheid en welzijn. Sindsdien treedt de groep als vijftal op.

"Omdat we hebben aangekondigd dat het om haar welzijn gaat, is het niet aan ons, of aan wie dan ook, om haar op te jagen", zegt Sophia in het blad. "We willen haar alle tijd en ruimte geven die ze nodig heeft. Daarom willen we ook geen aannames doen of in beton gieten... Dat verdient ze echt, en de deur staat altijd voor haar open."

Sophia en haar groepsgenoten hebben wel begrip voor de fans die meer willen weten over wanneer Manon terugkeert. "Ze houden van KATSEYE. Als ik in hun schoenen stond, zou ik die vragen ook stellen, dus we begrijpen het volkomen. Maar het enige wat we kunnen zeggen is: blijf alsjeblieft liefde, steun en geduld tonen. Dat verdienen we allemaal. Dat verdient iedereen."