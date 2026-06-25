Buckingham Palace wordt geen woonpaleis meer

Koning Charles en koningin Camilla blijven in Clarence House wonen. Ook als de renovatie van Buckingham Palace voltooid is, trekt het Britse koningspaar niet in het beroemde paleis, is donderdag bekendgemaakt bij de jaarlijkse openbaring van de koninklijke financiën.

Buckingham Palace blijft wel fungeren als het operationele hoofdkwartier van het Britse koningshuis. Momenteel wordt het iconische paleis voor 369 miljoen pond gerenoveerd. Sinds 2018 wordt hard gewerkt om het gebouw weer op te knappen, om zo jaarlijks 100.000 gasten en 15 miljoen toeristen te kunnen blijven ontvangen. Sinds maart 2020 woont er niemand meer in Buckingham Palace. Destijds verruilde koningin Elizabeth Londen voor Windsor Castle vanwege de coronapandemie.

In het financiële jaarverslag onthulde de koning ook voor het eerst zijn persoonlijke belastingaangifte. Sinds zijn troonsbestijging in 2022 betaalde de vorst meer dan 30 miljoen aan belastingen. Met een aanslag van 12,9 miljoen pond over het jaar 2024-2025 behoort hij volgens Britse media tot de honderd grootste belastingbetalers van het Verenigd Koninkrijk.

Charles' oudste zoon prins William betaalde in het afgelopen boekjaar 7,76 miljoen pond aan inkomsten- en vermogensbelasting.

Het Britse hof maakte eerder deze week bekend dat Charles zijn aangifte openbaar maakt in een poging de transparantie van het koningshuis te verbeteren.