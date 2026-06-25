Onweer in Kansas 2,5 uur voor duel Oranje, fans niet in stadion

KANSAS CITY (ANP) - Het is 2,5 uur voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië op het WK begonnen te onweren in Kansas City. Toeschouwers mogen nog niet in het onoverdekte stadion plaatsnemen omdat er nog meer onweer wordt verwacht. Ze zoeken naar plekken waar ze kunnen schuilen voor zware regenbuien.

De kans bestaat dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen voor de komende uren onweer, zware regenval en storm in de kleinste speelstad van het WK en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt.

De laatste groepswedstrijd van Oranje begint officieel om 01.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd).

Vertragingen

WK-duels in de VS kunnen te maken krijgen met langdurige vertragingen, omdat de FIFA zich moet houden aan lokale veiligheidsvoorschriften met betrekking tot bliksem. Dat bleek maandag toen de tweede helft van het duel tussen Frankrijk en Irak twee uur later begon omdat het onweerde in Philadelphia.

Als het gaat onweren tijdens het duel van Oranje met Tunesië, dan moeten fans het stadion zonder dak verlaten. Het spel mag pas worden hervat als er gedurende 30 minuten geen nieuwe blikseminslag binnen een straal van 13 kilometer rond het stadion is geweest. Bij elke nieuwe waarneming van bliksem gaat de tijd opnieuw in, waardoor de vertraging kan oplopen tot meerdere uren als het onweer aanhoudt.