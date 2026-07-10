Katy Perry heeft haar partner Justin Trudeau ingeschakeld voor de promotie van haar nieuwe single Watch It Burn. De 41-jarige zangeres deelde vrijdag op sociale media beelden waarop ze samen met de voormalige Canadese premier dansend te zien is.

In de video voert Perry samen met haar team een choreografie uit op het nummer. Even later springt Trudeau in beeld en doet hij mee met het dansje terwijl Perry de tekst playbackt in de camera. Bij het bericht belooft Perry met een knipoog "duizend jaar geluk als je op dit liedje gaat huppelen".

Perry en de 54-jarige Trudeau hebben sinds vorig jaar een relatie. Sindsdien verschijnen de twee regelmatig samen in het openbaar. Perry bracht Watch It Burn uit op 25 juni.