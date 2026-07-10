Prins William heeft zich vrijdag gewaagd aan een potje polo. In een bloedheet Windsor speelde hij mee tijdens een liefdadigheidswedstrijd, melden Britse media. Prinses Catherine keek vanaf de zijlijn toe en moedigde hem aan.

De wedstrijd viel samen met het bezoek van Williams broer Harry en zijn gezin aan koning Charles op landgoed Highgrove, zo'n 130 kilometer verderop. Er zijn geen plannen voor een ontmoeting tussen de broers, die al jaren op gespannen voet leven.

Naar verluidt is er iets meer dan een miljoen pond opgehaald rond de wedstrijd, die werd gewonnen door het team van William. De sport wordt al vele generaties gespeeld binnen de koninklijke familie.

Dat William meespeelde is volgens commentator Karl Ude Martinez "een zeer, zeer zeldzame gelegenheid", zei hij tegen de BBC. Door zijn drukke agenda heeft hij nauwelijks tijd om te spelen.