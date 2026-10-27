Keanu Reeves neemt hoofdrol in Netflixfilm Maelstrom over

Keanu Reeves gaat volgens Deadline de hoofdrol spelen in de nieuwe Netflix-actiefilm Maelstrom. De 62-jarige acteur vervangt Alan Ritchson, bekend van de serie Reacher, die om onbekende redenen uit het project is gestapt.

Reeves speelt in de film een Amerikaanse federale agent die de verloofde van een wapenhandelaar moet beschermen. De handelaar is kroongetuige geworden en zijn mannen proberen de vrouw te bereiken. Wanneer een orkaan de communicatie en de aanvoer van versterkingen onmogelijk maakt, moeten de agent en de vrouw een nacht lang zien te overleven.

Maelstrom wordt geregisseerd door Jaume Collet-Serra, die eerder de Netflixfilm Carry-On maakte. Netflix wilde tegenover Deadline niet reageren op de casting. Wanneer de film verschijnt, is nog niet bekend.