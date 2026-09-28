Spaanse krant: Frenkie de Jong hervat training op 5 oktober

BARCELONA (ANP) - Frenkie de Jong keert op maandag 5 oktober terug op het trainingsveld van FC Barcelona. Dat meldt de Spaanse sportkrant AS. De Oranje-international en Barcelona-middenvelder raakte in juni tijdens het WK voetbal geblesseerd aan zijn knie na een botsing met Quinten Timber op de training.

Door zijn blessure miste hij de seizoensstart bij Barcelona, dat zonder puntenverlies ruim aan de leiding gaat in de Spaanse competitie. Ook ontbreekt hij in de huidige interlandperiode bij het Nederlands elftal. Volgens AS hervat hij de groepstraining op 5 oktober, als een groot deel van de selectie nog ontbreekt door interlandvoetbal. De krant stelt dat de thuiswedstrijd tegen Alavés op 1 november de eerste mogelijkheid voor zijn terugkeer op het veld zou zijn.