Kees van der Spek roept mensen op voorlopig niet op vakantie te gaan naar de Verenigde Staten. Volgens de presentator is de Amerikaanse president Donald Trump verantwoordelijk voor een sterke terugloop van het toerisme naar het land.

"Ik adviseer met klem: ga nu niet op vakantie naar de VS. Maak dat statement tot hij weg is", schrijft Van der Spek op Instagram.

De presentator, die naar eigen zeggen vijftien keer in de Verenigde Staten is geweest, noemt de gevolgen van Trumps beleid "ongekend". Ook schrijft hij dat veel Amerikanen zich volgens hem schamen voor het gedrag van hun president.

Van der Spek zegt dat hij ook naar landen reist waar omstreden regimes aan de macht zijn, maar noemt de situatie in de Verenigde Staten "anders".