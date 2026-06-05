De Noorse kroonprinses Mette-Marit mag niet naar het buitenland zolang ze op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Ook moet ze meerdere telefoonnummers hebben waarop ze bereikbaar is en heeft ze een meldplicht bij eventuele ziekte. Dat vertelden haar artsen vrijdag tijdens een persconferentie in het Rikshospitalet in Oslo, schrijft het Noorse persbureau NTB.

Het melden van ziekte is verplicht, zodat de artsen weten of ze mogelijk te ziek is voor een transplantatie, vertelde hoofdarts en longspecialist Are Holm. Mensen die op de wachtlijst staan, moeten verder zo fit mogelijk blijven binnen de beperkte mogelijkheden die ze hebben.

Het Noorse koningshuis maakte vrijdag bekend dat de 52-jarige Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie is geplaatst. Haar arts zei tijdens de persconferentie dat met name de laatste drie maanden een flinke achteruitgang in haar longfibrose te zien was. De kroonprinses heeft haar werkzaamheden neergelegd. Ook kroonprins Haakon schrapte een deel van zijn activiteiten voor de komende maanden. De ziekte longfibrose werd in 2018 bij de kroonprinses vastgesteld.