Paul McCartney heeft met zijn nieuwste solowerk de toppositie van de Album Top 100 veroverd, meldt samensteller GfK. Het nieuwste album van de voormalige Beatle, The Boys of Dungeon Lane, komt meteen binnen op de eerste plek van de albumhitlijst.
Het is het tweede album op rij van de 83-jarige muzikant dat bij het debuut bovenaan de Album Top 100 staat. In 2020 was dat ook het geval met McCartney III.
McCartney is niet de enige nieuwkomer in de hitlijst. Ook het nieuwste album van Snelle, Binnenspiegel, doet het goed met een vierde plek. Verder weet ook Boards of Canada de top 10 te halen met Inferno. Ariana Grande keert met haar in 2016 verschenen album Dangerous Woman terug op de tweede plaats, met een speciale heruitgave. Harry Styles, die vrijdag zijn tiende en laatste concert in de Johan Cruijff ArenA geeft, volgt op de derde plek.
Album Top 100 week 23
(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)
1. (-) Paul McCartney - The Boys of Dungeon Lane
2. (re) Ariana Grande - Dangerous Woman 10th Anniversary Edition
3. (1) Harry Styles - Kiss All The Time. Disco, Occasionally
4. (-) Snelle - Binnenspiegel
5. (2) Michael Jackson - Thriller
6. (-) Boards of Canada - Inferno
7. (4) Lil Kleine - F*CK KLEINE
8. (3) Drake - ICEMAN
9. (6) Olivia Dean - The Art of Loving
10. (5) Suzan & Freek - Dromen In Kleur