Keri Russell en Matthew Rhys hadden tijdens de opnames van de serie The Americans voortdurend seks met elkaar. Dat vertelt de actrice in de podcast Dear Chelsea van Chelsea Handler. De twee acteurs leerden elkaar kennen op de set van de spionageserie en werden verliefd.

"We werden verliefd, bleven de hele nacht op en hadden voortdurend seks", vertelt de 50-jarige Russell. Volgens de actrice gebeurde dat zelfs terwijl ze de vermommingen droegen die ze voor hun rollen gebruikten. "Ik droeg van die gekke pruiken en parels." De twee zochten elkaar onder meer op in de trailers op de set. "Het was waanzin. Het was zo leuk en stiekem en sexy."

Russell en Rhys speelden van 2013 tot 2018 een getrouwd stel dat in werkelijkheid voor de Russische geheime dienst werkte. De acteurs kregen in 2016 samen een zoon. Russell heeft daarnaast twee kinderen uit een eerder huwelijk.