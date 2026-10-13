ZWOLLE (ANP) - PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vegt na acht speelronden per direct ontslagen. Dat meldt de Eredivisieclub op zijn website. PEC staat na een teleurstellende start van het seizoen op de zestiende plaats met 4 punten.

Van der Vegt (54) was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer in Zwolle, na jaren assistent-trainer te zijn geweest.

"We zijn tot het besluit om vroegtijdig afscheid van elkaar te nemen gekomen, omdat er in onze ogen te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was op sportief vlak", aldus technisch directeur Gerry Hamstra.