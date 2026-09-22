Prinses Delphine: ALDI verkoopt reproducties, geen kunstwerken

De Belgische prinses Delphine is "van streek" dat er in media wordt geschreven dat de Belgische tak van supermarktketen ALDI haar kunst gaat verkopen. "Dit is feitelijk onjuist", schrijft de halfzus van koning Filip op Instagram.

Volgens Delphine gaat het om een reproductie van een muurschildering die ze maakte voor de campagne Warme William, die mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar maakt. "ALDI verkoopt ingelijste reproducties van de muurschildering die ik heb goedgekeurd ter ondersteuning van dit belangrijke doel. Dit zijn geen kunstwerken van mijn hand", verduidelijkt de prinses.

"Verdraai dit betekenisvolle project alstublieft niet voor een sensationele kop. De focus moet blijven liggen op het mentaal welzijn van jongeren", aldus de prinses. Op de website van de Belgische ALDI staat aangegeven dat het gaat om reproducties van de muurschildering. Volgens het Belgische persbureau Belga stond in een eerdere versie dat het ging om "een exclusief werk" van Delphine.