Kieran Culkin gaat het hoofdpersonage inspreken in de nieuwe Disney-animatiefilm Clay. De 43-jarige acteur leent zijn stem aan Flip, maakte Disney vrijdag bekend tijdens het D23-evenement.

Flip wil de nieuwe mentor van zijn dorp worden en krijgt als eerste leerling Mushi toegewezen, een pas tot leven gekomen bol klei. De twee belanden vervolgens samen op een reis door een fantasiebos.

Culkin is vooral bekend als Roman Roy uit de HBO-serie Succession, waarvoor hij een Emmy won. Vorig jaar won hij een Oscar voor zijn rol in A Real Pain.

Clay moet in november 2028 in de bioscopen verschijnen.