Kim Kardashian bleef bewust een aantal jaar vrijgezel, omdat ze tijd nodig had om te "herstellen" na haar scheiding van Ye. "Ik was echt vijf jaar single. En dat voelde fijn", vertelt de 45-jarige in een interview met The Sunday Times.

De realityster kon zich daardoor richten op haar kinderen en op projecten waar ze graag bij betrokken wilde zijn. "Ik voelde totaal geen haast. Ik voelde me echt niet leeg", aldus Kardashian. "Ik had het gevoel dat ik mijn tijd nodig had. Ik wilde helemaal herstellen en aan mezelf werken. Ik was er niet klaar voor om me open te stellen. Ik dacht er eigenlijk niet eens over na. Het universum werkt in je voordeel als je het gewoon laat gebeuren."

Kardashian vroeg in februari 2021 na een huwelijk van bijna zeven jaar een scheiding aan van Ye, met wie ze vier kinderen heeft. Daarna had de realityster nog een korte affaire met komiek Pete Davidson, maar dat liep al snel op niets uit. Sinds kort is Kardashian met Formule 1-coureur Lewis Hamilton weer gelukkig in de liefde.