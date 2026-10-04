Olivia Colman heeft op 52-jarige leeftijd voor het eerst een modeshow gelopen. De actrice was zondag een van de modellen tijdens de presentatie van de lente- en zomercollectie van het Italiaanse Miu Miu op de Paris Fashion Week, melden Britse media.

Colman, onder meer bekend van haar rol als koningin Elizabeth in The Crown, had haar lange grijze haar naar achteren gekamd in een eenvoudige lage staart en droeg een zwart leren mantelpak met platte instappers.

Korte tijd na Colman volgde nog een voormalig The Crown-actrice. Emma Corrin, die de jonge prinses Diana speelde, droeg onder meer een kort wit broekje en een bikerjack van slangenleer.