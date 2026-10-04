EINDHOVEN (ANP) - Het Nederlands elftal heeft zondagavond het thuisduel met Servië in de Nations League met 2-1 gewonnen. Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee maakten in Eindhoven de doelpunten voor Oranje. Het elftal van bondscoach Xavi Hernández heeft 8 punten uit vier wedstrijden in groep 2 van de A-divisie.

Nederland kreeg in de derde minuut de eerste kans van de wedstrijd in het bijna volledig gevulde Philips Stadion, maar de inzet van spits Mexx Meerdink ging over.

Na ruim een half uur spelen kreeg Nederland een vrije bal aan de rand van het strafschopgebied nadat Crysencio Summerville was neergehaald. Die werd in de 31e minuut raak geschoten door Teun Koopmeiners. Vier minuten later maakte Mihajlo Cvetković koppend gelijk uit een assist van Aleksa Terzić.

Vloeiende aanval

Oranje kwam in de 71e minuut na een vloeiende aanval over verschillende schijven op 2-1 door een intikker van Zirkzee uit een assist van Tijjani Reijnders.

Aanvoerder Virgil van Dijk speelde zijn honderdste interland voor Oranje.