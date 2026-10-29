Filipijnse politie mag spullen Thomas Markle doorzoeken

De Filipijnse politie heeft toestemming gekregen om alle in beslag genomen spullen uit het voormalige huis van Thomas Markle, de vader van de hertogin van Sussex en schoonvader van de Britse prins Harry, te doorzoeken. Dat melden Britse media.

Vorige week overhandigde Meghans halfbroer Thomas Markle jr. vier dozen met materiaal, waaronder computers, telefoons, harde schijven en oude videobanden, aan de politie. Daartussen zouden honderden beelden van seksueel kindermisbruik zitten die naar verluidt van de 82-jarige Markle sr. waren. Agenten in Cebu hadden een gerechtelijk bevel nodig voordat ze de spullen mochten onderzoeken.

De Filipijnse minister van Binnenlandse Zaken, Jonvic Remulla, stelde eerder dat alles erop wijst dat Markle mogelijk "een zedendelinquent van de ergste soort" is. Hij zei dat een volledig forensisch onderzoek uitsluitsel moet geven.