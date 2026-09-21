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Engeland ziet vijf spelers afhaken voor komende interlandperiode

21 sep , 15:29Voetbal
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LONDEN (ANP/RTR) - Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland kan voor de komende interlands niet beschikken over Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento en Kobbie Mainoo. De vijf hebben zich geblesseerd afgemeld voor de wedstrijden in de Nations League tegen Spanje, Tsjechië, Kroatië en nogmaals Tsjechië.
James Garner (Everton) en Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) zijn opgeroepen als vervangers. Engeland begint zaterdag de campagne in de Nations League met een thuiswedstrijd op Wembley tegen wereldkampioen Spanje.
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