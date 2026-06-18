Tsjechië en Zuid-Afrika spelen gelijk op WK en pakken eerste punt

ATLANTA (ANP) - Tsjechië en Zuid-Afrika hebben op het WK voetbal met 1-1 gelijkgespeeld. In Atlanta kwamen de Tsjechen vroeg op voorsprong via Michal Sadílek, oud-speler van PSV en FC Twente. Teboho Mokoena bracht Zuid-Afrika in de slotfase via een strafschop langszij.

Beide ploegen verloren hun openingswedstrijd en hebben nu hun eerste punt gepakt. Om kans te maken op een plek in de knock-outfase van het toernooi hebben beide landen een overwinning nodig in hun laatste wedstrijd. In de laatste speelronde van de groepsfase speelt Tsjechië tegen gastland Mexico. Zuid-Afrika wacht een confrontatie met Zuid-Korea.