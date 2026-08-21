­De Ierse formatie Kneecap treedt dit najaar drie keer op in Nederland. De groep speelt op 16, 17 en 18 november in Groningen, Tilburg en Amsterdam. De inschrijving voor de presale is vrijdag begonnen, maakte concertorganisator Friendly Fire vrijdag bekend.

Kneecap staat vrijdagavond in de Alpha, het hoofdpodium van het festival Lowlands. De groep trad in 2025 ook al op in Nederland, in Paradiso en AFAS Live. De drie optredens in het najaar zijn de eerste shows van Kneecap in Nederland sinds de release van het nieuwe album FENIAN.

In onder anderen Duitsland en Canada werden meerdere optredens van de punkrapgroep geannuleerd nadat Kneecap in opspraak was geraakt door uitspraken op het muziekfestival Coachella. Kneecap laat zich met regelmaat uit over de oorlog in Gaza, uitspraken die vaak voor opschudding zorgen. Ook in onder meer Canada werden optredens van de groep verboden.

In het Verenigd Koninkrijk werd een van de leden van Kneecap aangeklaagd voor terrorisme, omdat de groep tijdens een concert in november 2024 een vlag van Hezbollah toonde. Deze zaak werd echter geseponeerd door het hooggerechtshof vanwege procedurele fouten die de aanklagers hadden gemaakt.