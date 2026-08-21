BBC: Meghan gaat wellicht weer acteren in VK

Meghan, de hertogin van Sussex en de vrouw van Harry, gaat mogelijk weer acteren in het Verenigd Koninkrijk, meldt de BBC. Ingewijden die de Britse omroep heeft gesproken, ontkennen niet dat Meghan een rol aangeboden heeft gekregen in het land. Donderdag werd bekend dat Harry en Meghan samen met prins Archie en prinses Lilibet terugverhuizen naar het Verenigd Koninkrijk.

Meghan is als actrice vooral bekend van haar rol in de advocatenserie Suits, waarin ze zeven seizoenen advocaat Rachel Zane speelde. De laatste aflevering van Suits was in 2018. Meghan stopte tijdelijk met acteren toen ze trouwde met Harry in 2018. Recent heeft ze volgens de BBC het acteren weer opgepakt, met een gastrol als zichzelf in de aankomende comedy Close Personal Friends.

Het was eerder nog onduidelijk waarom de hertog en hertogin van Sussex terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. In juli waren Harry en Meghan met het gezin voor het eerst in jaren weer op bezoek bij koning Charles. Wat volgens de BBC wel duidelijk is, is dat Harry en Meghan niet terugkeren als werkende leden van het koninklijk huis. Ze gaan als particuliere burgers leven in een niet-koninklijke privéwoning in de omgeving van Londen.