Koning Filip en koningin Mathilde spraken dinsdag op de laatste avond van hun bezoek aan de Kazachse hoofdstad Astana met Belgen die in Kazachstan wonen. Het koningspaar deed dat tijdens een receptie waarvoor hun landgenoten en hun Kazachse partners waren uitgenodigd.

De receptie vormde de afsluiting van een dag waarop de koning en de Kazachse president Tokayev de Kazakh-Belgian Business Council bezochten. Ze spraken er met vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de investeringswereld over economische samenwerking en nieuwe partnerschappen, aldus het Belgische hof.

In Alem.ai, het internationale centrum voor kunstmatige intelligentie (AI) in Astana, liet Tokayev het koningspaar zien "hoe Kazachstan zich ontwikkelt tot een regionale hub voor artificiële intelligentie, innovatie en digitale transformatie", aldus het Belgische hof. Belgische en Kazachse academici en onderzoekers vertelden er over de impact van AI op onderzoek en onderwijs.

De tweede dag van het staatsbezoek aan Kazachstan begon met een bezoek aan het Nationaal Museum van Kazachstan. Ter gelegenheid van het staatsbezoek is daar drie maanden lang een tentoonstelling van de Belgische kunstenaar James Ensor te zien. Woensdag sluit het koningspaar het staatsbezoek af in Almaty.