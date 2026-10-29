Groothertog Guillaume plant boom ter ere van troonjubileum

Groothertog Guillaume van Luxemburg heeft een boom geplant ter ere van het feit dat hij ruim een jaar geleden de troon besteeg. Het Luxemburgse hof deelde donderdag foto's van Guillaume en zijn echtgenote groothertogin Stéphanie terwijl zij de boom plantten.

De kastanjeboom was een geschenk aan het groothertogelijk paar van de Luxemburgse tuinbouwfederatie (FHL). "Als symbool van continuïteit en een lang leven werd de boom geplant in het park van het kasteel Berg, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de federatie", aldus het Luxemburgse hof.

Guillaume volgde vorig jaar oktober zijn vader Henri op als groothertog van Luxemburg.