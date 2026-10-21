NPO en omroepen voeren gesprekken over deelname songfestival

De NPO is in gesprek met de omroepen over het Eurovisie Songfestival. Dat laat een woordvoerder van het College van Omroepen (CvO) woensdag desgevraagd aan het ANP weten. "Er vinden gesprekken plaats, maar we hebben afgesproken pas meer te melden als deze zijn afgerond", stelt de zegsman.

De NPO besloot eind september dat Nederland toch meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dit ondanks het feit dat AVROTROS, de omroep die de Nederlandse deelname al jaren voor zijn rekening neemt, besloot om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël en de voortdurende oorlog in Gaza. De ledenomroepen lieten de NPO eind september weten dat hun medewerkers niet meedoen aan dit plan.

"Wij willen duidelijkheid van de NPO over drie zaken: de besluitvorming, de organisatie en de financiering van de deelname", vat de woordvoerder van het CvO samen. Hij kan niet zeggen op welke termijn de gesprekken worden afgerond. De NPO beantwoordt al een paar weken geen vragen over het dossier en zegt "met alle partijen in gesprek te blijven".

Behalve de omroepen hebben ook zo'n vijfhonderd medewerkers van de omroepen geprotesteerd tegen het besluit om wel mee te doen aan het songfestival. Zij vinden het niet te verdedigen dat voor de NPO een liedjesfestijn "zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord" in Gaza. Het gesprek tussen NPO-baas Jet de Ranitz en een afvaardiging van de boze medewerkers vindt 2 november plaats.