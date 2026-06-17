KPop Demon Hunters al jaar bovenaan wereldwijde Netflix-lijst

De animatiefilm KPop Demon Hunters heeft volgens Netflix geschiedenis geschreven. De film staat inmiddels 52 opeenvolgende weken in de top 10 van de wereldwijde ranglijst van de streamingdienst, meldt Netflix. Geen enkele andere titel op het platform heeft dat eerder gepresteerd.

Volgens Netflix was het vorige record twintig opeenvolgende weken in de Global Top 10. Dat stond op naam van de Zuid-Koreaanse televisieserie Extraordinary Attorney Woo.

KPop Demon Hunters kwam vorig jaar juni uit. De animatiefilm over een fictieve K-popgroep groeide uit tot de meest bekeken titel op Netflix ooit. Een vervolg op de film is al bevestigd.

Deze maand wordt het 1-jarig jubileum van KPop Demon Hunters op verschillende manieren gevierd. Zo keert de film in meerdere landen, waaronder Nederland, terug in de bioscopen voor speciale vertoningen.