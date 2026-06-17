Zweden vertrouwt ook tegen Oranje op spitsenduo Gyökeres en Isak

HOUSTON (ANP) - Zweden kijkt met vertrouwen uit naar de ontmoeting met het Nederlands elftal van zaterdag op het wereldkampioenschap voetbal. In amper negen maanden tijd heeft cynisme bij de Scandinaviërs plaatsgemaakt voor hoop en enthousiasme. Bondscoach Graham Potter verving in oktober de ontslagen Jon Dahl Tomasson, bereikte via een zijdeur alsnog het WK en vertrouwt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico op zijn twee topspitsen uit de Premier League: Viktor Gyökeres van Arsenal en Alexander Isak van Liverpool.

De 51-jarige Potter prees zondag na de ruime overwinning op Tunesië (5-1) in het openingsduel van Zweden de chemie tussen Gyökeres en Isak, die allebei een keer scoorden, veel kansen creëerden en de hele wedstrijd voor gevaar zorgden. "Individueel zijn het natuurlijk topspelers, maar ze kunnen vooral ook samen een enorm gevaar vormen. Ik denk dat ze steeds beter op elkaar ingespeeld raken naarmate ze meer spelen; ze vullen elkaar uitstekend aan", aldus Potter.

Het Nederlands elftal kan in dat opzicht een vergelijkbare tegenstander verwachten als tegen Japan (2-2). Ook de Aziaten hielden bijna alle spelers achter de bal en gokten bij balverlies op een snelle counter. Het is de vraag of Zweden net zo gedisciplineerd kan verdedigen als Japan dat deed. Potter vertrouwt daar wel op en ziet Gyökeres en Isak juist ook presteren dankzij de andere internationals. "We kennen de individuele kwaliteiten van de aanvallers, maar ze hadden een team nodig om goed te kunnen functioneren."

Voor Isak, die begin april terugkeerde na een kuitbeenbreuk, wordt het in Houston een weerzien met Liverpool-ploeggenoot Virgil van Dijk. Als de geblesseerde Jurriën Timber het WK niet had gemist, had hij mogelijk, met Gyökeres, ook tegenover een teamgenoot gestaan. Jan Paul van Hecke, die nu naast Van Dijk de andere centrale verdediger van Oranje is, speelt ook in de Premier League en kent de twee spitsen van Zweden wat dat betreft ook goed.

De ruime zege op Tunesië zorgde in Zweden voor euforie. "Geen enkele tegenstander ter wereld kan hiernaar kijken en zich veilig voelen. Geen enkel team op het hele WK wil Zweden in de toekomst tegenkomen", viel te lezen in de krant Aftonbladet. Potter, die eind september na een slechte competitiestart werd ontslagen bij West Ham United, probeert in aanloop naar het duel met Nederland ondanks het vertrouwen ook te waken voor euforie. "We weten dat we dit keer tegen een topploeg spelen. Daar moeten we klaar voor zijn", sprak hij.