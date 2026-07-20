Roel en Simone verwelkomen BZV-baby, Yvon Jaspers feliciteert

Boer Roel en zijn vriendin Simone uit het afgelopen seizoen van Boer zoekt Vrouw (BZV) hebben een kindje verwelkomd. "Het liefste mooiste spruitje van Noord-Holland, geboren bij de leukste papa en mama", reageert presentatrice Yvon Jaspers op het nieuws via Instagram.

"Geweldig nieuws: Roel en Simone hebben een zoon gekregen. Welkom, Rein!" staat op het Instagram-account van zowel het programma als van Roel en Simone. Ook delen ze een foto van de boer en zijn vriendin met de pasgeboren baby. Op een andere foto poseert Roel met Rein voor een van zijn velden. Volgens het bericht was een van de eerste cadeautjes voor de baby een stel houten klompjes.

"Reintje is om op te eten!!" voegt Jaspers in de comments toe. "Zo fijn om jullie zo gelukkig te zien samen!"

Op de website van BZV spreekt Simone van een emotionele week. "We waren in het ziekenhuis omdat de bevalling opgewekt zou worden. 's Middags op de kamer kregen we plotseling het verdrietige nieuws dat John was overleden. Dat heeft ons enorm geraakt." De 38-jarige pluimveehouder John Nouwen is recent overleden na een verkeersongeval in Heibloem. Hij was deelnemer in hetzelfde seizoen als de kersverse ouders.