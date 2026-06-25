L1: Voorstelling stilgelegd na onwelwording Milan van Waardenburg

Acteur Milan van Waardenburg is donderdagavond tijdens een openluchtvoorstelling van de musical Bokkenrijders in Maastricht in elkaar gezakt. De show is daarna stilgelegd, meldt L1.

Volgens de lokale omroep gingen collega's van Van Waardenburg om hem heen staan nadat hij onwel was geworden. Na hulp van medisch personeel zou hij onder begeleiding het podium hebben verlaten.

Het is onduidelijk hoe het met de 32-jarige Van Waardenburg gaat. Toneelgroep Maastricht was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Eerder donderdag maakte de organisatie bekend dat de voorstellingen van vrijdag en zaterdag een halfuur later beginnen in verband met de verwachte hitte. De tribunes liggen daardoor grotendeels in de schaduw.