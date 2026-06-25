Prinses Alexia viert 21e verjaardag

Prinses Alexia is jarig. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima viert vrijdag haar 21e verjaardag. Alexia is na haar oudere zus Amalia tweede in de lijn van Nederlandse troonopvolging.

Het is niet bekend hoe de prinses haar verjaardag precies viert, maar de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft desgevraagd laten weten dat dit "in huiselijke kring" plaatsvindt. Het lijkt erop dat koningin Máxima in elk geval aanwezig is, zo werd vorige week duidelijk tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer. Máxima vertelde tegen keizerin Masako dat ze vrijdag terug wilde zijn van haar VN-reis naar India voor de verjaardag van haar dochter.

Alexia woont en studeert momenteel in Londen. Ze volgt er de bachelor Civil Engineering aan de Faculty of Engineering van University College London (UCL). Tijdens Koningsdag in Dokkum vertelde de prinses dat het "heel goed" met haar gaat in de Britse hoofdstad. "Nog steeds enorm naar mijn zin", zei ze over haar woonplaats.

De prinses treedt niet vaak in het openbaar. Wel neemt ze sinds 2023 deel aan Prinsjesdag en is ze te zien tijdens de nationale viering van Koningsdag. Daarnaast zijn er jaarlijks twee fotomomenten, waarop het koninklijk gezin zich laat vastleggen door de Nederlandse media. Het afgelopen jaar kwam Alexia groot in het nieuws doordat ze in de auto was gestapt bij zanger Antoon. Geruchten over een relatie tussen de twee zijn nooit ontkend of bevestigd.

Alexia Juliana Marcela Laurentien werd op 26 juni 2005 geboren in Den Haag. Later dat jaar werd ze gedoopt in Wassenaar. Haar peetouders zijn onder anderen de overleden prins Friso en de Belgische koningin Mathilde.