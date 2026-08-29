Laatste plaat Sabrina Carpenter heeft 'speciaal plekje in hart'

Sabrina Carpenter kan haast niet geloven dat haar album Man's Best Friend zaterdag alweer een jaar geleden het levenslicht zag. De plaat heeft een "speciaal plekje" in haar hart veroverd, schrijft de zangeres op Instagram.

"Deze liedjes hebben een eindeloze stroom magie mijn wereld ingebracht", aldus Carpenter. Ze heeft nog "levendige herinneringen" aan de opnames, gaat ze verder. "En nu maak ik elke dag weer nieuwe herinneringen met jullie allemaal. Bedankt dat jullie naar dit album blijven luisteren. Ik ben jullie voor eeuwig dankbaar!"

Man's Best Friend was de opvolger van Carpenters grote doorbraakalbum Short n' Sweet. Op de plaat staan hits als Manchild en Tears.