Marianne Behn deelt foto Ari Behn en koning Harald

Marianne Behn, de moeder van wijlen Ari Behn, heeft zaterdag op Instagram haar zoon en koning Harald herdacht. Ze plaatste een foto waarop beide mannen de trap oplopen met hun armen om elkaar heen.

"Deze twee kunnen ons nog steeds alles leren over liefde", schrijft Behn bij het plaatje. Haar zoon was van 2002 tot 2017 getrouwd met prinses Märtha Louise, de oudste dochter van Harald. Ari Behn maakte in 2019 op 47-jarige leeftijd een einde aan zijn leven.

Maud, de dochter van Märtha Louise en Ari, reageert vol liefde op de foto. "Oh, wat mooi. Hele dikke knuffels", schrijft ze omgeven met hartjes-emoticons onder het bericht.