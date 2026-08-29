Chery en 'herintreder' Schuurs bezorgen NEC zege bij PEC Zwolle

ZWOLLE (ANP) - NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt. De ploeg van coach Dick Schreuder won met 3-1, mede door een treffer van Perr Schuurs, die na bijna drie jaar blessureleed zijn rentree op het voetbalveld maakte.

NEC heeft na drie wedstrijden 6 punten. PEC Zwolle heeft 3 punten uit vier wedstrijden.

Tjaronn Chery scoorde in de eerste helft twee keer uit een strafschop. Koen Kostons maakte het doelpunt van PEC ook vanaf elf meter. Schuurs scoorde enkele minuten nadat hij was ingevallen.