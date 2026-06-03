DEVENTER (ANP) - Go Ahead Eagles heeft per direct afscheid genomen van trainer Melvin Boel. De 39-jarige trainer had net zijn eerste seizoen afgemaakt en had nog een contract voor twee seizoenen in Deventer. "Na een intensieve en open evaluatie van het afgelopen seizoen kwamen beide partijen gezamenlijk tot de conclusie dat het beter is om uit elkaar te gaan", meldt de club.

Boel volgde in juni vorig jaar Paul Simonis op, die met de Eagles de KNVB-beker won en zich zo kwalificeerde voor de Europa League. Simonis verruilde Deventer voor Wolfsburg, maar werd daar in het najaar ontslagen.

Onder Boel eindigde Go Ahead Eagles als twaalfde in de Eredivisie en wist de play-offs voor Europees voetbal niet te bereiken. In de Europa League wonnen de Eagles knap van Aston Villa, maar grepen ze met 7 punten naast een plek in de knock-outfase.